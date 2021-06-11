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В ГАИ рассказали, сколько ДТП произошло на трассах из-за пьяных велосипедистов

11.06.2021 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
В ГАИ рассказали, сколько ДТП произошло на трассах из-за пьяных велосипедистов

Езда без прав, превышение скорости, лихачество и пьянство за рулем, а также управление мотоциклом без защитного шлема являются теми факторами, которые усугубляют тяжесть последствий при ДТП. Констатируют в Госавтоинспекции.

В целях предупреждения аварий с участием велосипедистов и водителей мотоциклов и скутеров, с пятницы 11 июня и по воскресенье ГАИ проводит на территории Минской области специальную акцию "Колес меньше – опасности больше", сообщила радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.

"Организованы профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта. Отработка проводится в населенных пунктах и прилегающих к ним автодорогам, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках", ― предупредила представитель ГАИ.

С начала года только на дорогах Минской области произошло 15 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 16 человек получили травмы, одно ДТП случилось по вине пьяного водителя, семеро управляли транспортом без прав, четверо ехали на мотоциклах без шлемов.

С участием велосипедистов произошло 16 ДТП, половина аварий – по вине самих велосипедистов, причем пятеро из них выехали на дорогу в пьяном состоянии. В результате этих ДТП  1 человек погиб, 15 – получили травмы.

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Теги: Минск
 
 
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