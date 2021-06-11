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Пассажира маршрутки госпитализировали после столкновения с «Ауди» в Минске
Источник материала: Навiны
Днем 11 июня на проспекте Независимости столкнулись легковушка и маршрутка.
По сообщению столичной ГАИ, «Ауди» и «Мерседес», выполняющий пассажирские перевозки, столкнулись около дома № 93 на пр. Независимости.
В результате аварии пассажир маршрутки получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
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Днем 11 июня на проспекте Независимости столкнулись легковушка и маршрутка.
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