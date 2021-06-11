Музей памяти: что находится внутри передвижного интерактивного «Поезда Победы»?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси встретили «Поезд Победы» . Это интерактивный музей на колесах, он прибыл из России. В вагонах – экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Ее увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этого поезда нет в расписании, но сегодня он впервые прибыл в белорусскую столицу. А за две недели остановится еще в восьми крупных городах республики. Поезд-музей состоит из 12 вагонов, девять из которых – экспозиционные.

Вагон для перевозки военнопленных, госпиталь, окопы, бронепоезд – вся история Великой Отечественной. В поезде будто чувствуешь запахи и холодный ветер 1941-го. Со всех сторон ловишь взгляды людей, но это инсталляция.

«Атмосфера очень сильно передается. Здесь то, что ты переживаешь. Одновременно очень хочется послушать то, что у нас записано в аудио, очень хочется послушать атмосферу», – сказал посетитель Станислав Голенчук.

«Люди в полный рост, сверху едут танки, вокруг убитые, какие-то предметы их одежды. Страшновато», – добавила посетительница Ольга Винерская.

В этом музее нет экскурсовода – экспозиция интерактивная. Посетители получают наушники, и о важных событиях Великой Отечественной им рассказывает машинист Лидия. Все основано на воспоминаниях ветеранов, партизан, узников концлагерей. Эффект присутствия добавляют и экраны. Они имитируют окна.

«В поезде мы видим виар-очки, виртуальная реальность в броневагоне, который нам дает обзор местности снаружи нашего поезда. Это экраны, экраны с играми, не только хроника показана. Технологий много, здесь даже есть вибрация пола», – отметила координатор программы «Невский баталист» Маргарита Аопова.

Поезд сделает остановку в городе-герое Бресте 22 июня – в день начала Великой Отечественной. Один из вагонов поезда-музея посвящен Брестской крепости. Ее бойцы первыми приняли на себя удар врага.

«Понять, что такое война. Это не только победа. Это боль, это потери. И лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать», – сказала руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

Проект «Поезд Победы» совместно создали белорусская и российская железные дороги. Так они решили сохранить общую историю и память.