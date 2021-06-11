Запрет на посещение лесов введен еще в трех районах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. В Минском, Житковичском и Волковысском районах введен запрет на посещение лесов, сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

В указанных районах установили четвертый класс пожарной опасности, а это значит, что введен запрет на посещение лесов. В Минлесхозе попросили граждан подумать о собственной безопасности и воздержаться от небезопасного отдыха.

В остальных регионах пожароопасная ситуация стабильная, поэтому посещение лесов разрешено.

В ведомстве пояснили, что введение подобных запретов – это вынужденный шаг, чтобы избежать пожаров в лесных угодьях республики. По мере стабилизации пожароопасной обстановки ограничения на посещение лесов оперативно снимаются.

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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