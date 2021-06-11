Лукашенко подписал указ о предоставлении дополнительных преференций инвесторам «Великого камня»

Александр Лукашенко 11 июня подписал указ № 215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».





Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 млн долларов и более, передает БелаПАН .

На совещании 7 июня Лукашенко отметил, что индустриальный парк уже почти 10 лет существует в определенных правовых условиях, но практика показала, что отдельные направления правового регулирования, возможно, требуют уточнения и развития. Лукашенко подчеркнул, что предоставление дополнительных преференций инвесторам парка «Великий камень» должно быть выгодно с точки зрения интересов государства.

Как сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко, в развитие «Великого камня» всеми участниками уже вложено более 670 млн долларов. При этом доля бюджетных вложений составила всего 5%, или около 31 млн долларов, которые были направлены на инфраструктуру.

В ближайшие пять лет планируется приступить ко второму этапу развития парка (417 га), увеличить число резидентов до 170 и обеспечить инвестиционные вложения на уровне почти 1 млрд долларов.