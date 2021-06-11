ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал указ о предоставлении дополнительных преференций инвесторам «Великого камня»

11.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 11 июня подписал указ № 215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Лукашенко подписал указ о предоставлении дополнительных преференций инвесторам «Великого камня»

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 млн долларов и более, передает БелаПАН.

На совещании 7 июня Лукашенко отметил, что индустриальный парк уже почти 10 лет существует в определенных правовых условиях, но практика показала, что отдельные направления правового регулирования, возможно, требуют уточнения и развития. Лукашенко подчеркнул, что предоставление дополнительных преференций инвесторам парка «Великий камень» должно быть выгодно с точки зрения интересов государства.

Как сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко, в развитие «Великого камня» всеми участниками уже вложено более 670 млн долларов. При этом доля бюджетных вложений составила всего 5%, или около 31 млн долларов, которые были направлены на инфраструктуру.

В ближайшие пять лет планируется приступить ко второму этапу развития парка (417 га), увеличить число резидентов до 170 и обеспечить инвестиционные вложения на уровне почти 1 млрд долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 11 июня подписал указ № 215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музей памяти: что находится внутри передвижного интерактивного «Поезда Победы»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by