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Число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло практически в 20 раз

11.06.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В нынешнем году фиксируется существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования через Беларусь в страны Евросоюза, сообщает Государственный пограничный комитет.

Число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло практически в 20 раз

«С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза. В частности, на границе с Литвой число задержанных нелегальных мигрантов возросло практически в 20 раз», — говорится в сообщении пограничного ведомства.

Так, 11 июня на участке ответственности пограничной заставы «Дотишки» Вороновского района пограничным нарядом задержаны пятеро граждан Ирака, в том числе один несовершеннолетний.

Государственная пограничная служба Литвы 11 июня сообщила, что в этом году уже 329 нелегальных мигрантов пытались попасть из Беларуси на литовскую территорию. Большинство из них — граждане Ирака. Это в четыре раза больше, чем было за весь 2020 год. В связи с недавним увеличением числа таких случаев Госпогранслужба Литвы усилила безопасность границы с Беларусью.

 
 
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В нынешнем году фиксируется существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования через Беларусь в страны Евросоюза, сообщает...
 
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