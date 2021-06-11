Диетолог раскрыла способ похудения без диет и изнурительных тренировок

Источник материала: ОНТ

Диетолог Тамила Арсеньева дала рекомендации, как избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, быстро, без тяжелых тренировок в зале и диет, пишет РИА «Новости».

Переходите на дробное питание: оптимально небольшими порциями есть пять раз день. Обязательно в рационе должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Они надолго избавляют от чувства голода и улучшают работу кишечника. Белковая пища очень важна, зелень, листовые овощи, ягоды, фрукты. Максимально сократите употребление кофе, газированных напитков, сахара и алкоголя.

Правильный питьевой режим – еще один шаг навстречу стройной фигуре. Не употребляйте сладкие напитки, а пейте простую воду. Она ускоряет обмен веществ до 20%, – утверждает врач. Регулярные занятия спортом тоже разгоняют обмен веществ. Любая физическая нагрузка подойдет, даже ходьба.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram