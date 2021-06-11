ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диетолог раскрыла способ похудения без диет и изнурительных тренировок

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетолог раскрыла способ похудения без диет и изнурительных тренировок

Диетолог Тамила Арсеньева дала рекомендации, как избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, быстро, без тяжелых тренировок в зале и диет, пишет РИА «Новости».

  1. Переходите на дробное питание: оптимально небольшими порциями есть пять раз день. 
  2. Обязательно в рационе должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Они надолго избавляют от чувства голода и улучшают работу кишечника. 
  3. Белковая пища очень важна, зелень, листовые овощи, ягоды, фрукты.
  4. Максимально сократите употребление кофе, газированных напитков, сахара и алкоголя.
  5. Правильный питьевой режим – еще один шаг навстречу стройной фигуре. Не употребляйте сладкие напитки, а пейте простую воду. Она ускоряет обмен веществ до 20%, – утверждает врач.
  6. Регулярные занятия спортом тоже разгоняют обмен веществ. Любая физическая нагрузка подойдет, даже ходьба.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог Тамила Арсеньева дала рекомендации, как избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, быстро, без тяжелых тренировок в зале и диет, пишет РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов введен еще в трех районах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by