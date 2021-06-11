Движение в выходные временно ограничат на участке пр. Независимости в Минске

Источник материала: ОНТ

На участке пр. Независимости от ул. Фогеля до ул. Острошицкой из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат в обоих направлениях с 22:00 11 июня до 6:00 14 июня, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

К производству ремонтных работ участников дорожного движения Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием.

Водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации, чтобы избежать заторовых ситуаций.

Фото: БЕЛТА

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