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Движение в выходные временно ограничат на участке пр. Независимости в Минске

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Движение в выходные временно ограничат на участке пр. Независимости в Минске

На участке пр. Независимости от ул. Фогеля до ул. Острошицкой из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат в обоих направлениях с 22:00 11 июня до 6:00 14 июня, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

К производству ремонтных работ участников дорожного движения Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием. 

Водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации, чтобы избежать заторовых ситуаций.

Фото: БЕЛТА

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На участке пр. Независимости от ул. Фогеля до ул. Острошицкой из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат в обоих направлениях с 22:00 11 июня до 6:00 14 июня,...
 
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