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Движение в выходные временно ограничат на участке пр. Независимости в Минске
Источник материала: ОНТ
На участке пр. Независимости от ул. Фогеля до ул. Острошицкой из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат в обоих направлениях с 22:00 11 июня до 6:00 14 июня,
К производству ремонтных работ участников дорожного движения Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием.
Водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации, чтобы избежать заторовых ситуаций.
Фото: БЕЛТА
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На участке пр. Независимости от ул. Фогеля до ул. Острошицкой из-за ремонта дорожного полотна движение ограничат в обоих направлениях с 22:00 11 июня до 6:00 14 июня,...
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