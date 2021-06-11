Источник материала: ОНТ

Кровь вовремя – спасение жизни! Белорусский союз женщин и депутаты поддержали акцию по безвозмездному донорству.

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий уже как на работу. Каждая из них – донор не в первый раз. Идут, потому что знают – помогут не одному, сразу нескольким людям. Ведь в одной дозе сразу три ценных компонента: тромбоциты, плазма и сама кровь. А в преддверии Всемирного дня донора такая миссия вдвойне благородная. Сегодня в стране каждая четвертая донация – безвозмездная. На такую помощь Беларусь рассчитывает перейти полностью. Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей. Безвозмездно – не значит бесплатно. Для доноров предусмотрены более широкие социальные гарантии. Например, дополнительная компенсация на питание, сохранение заработной платы из-за временной нетрудоспособности.

Несмотря на пандемию, в прошлом году больше 90 тысяч доноров поделились частицей себя, чтобы спасти других. Сегодня в РНПЦ трансфузиологии свое «спасибо» им говорили лично. В ряды почетных доноров все больше вступают семьями. Так, у Гущиных – уже за 760 донаций!

На данный момент в Беларуси заготовлено больше 240 тонн различных компонентов крови, этого достаточно для оказания медицинской помощи.

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