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Творожная запеканка с манкой без муки – идеальный рецепт для завтрака. Вкусно с кофе!
Источник материала: ОНТ
Прелесть этого рецепта заключается в том, что тесто можно приготовить вечером. А утром, поставив запеканку в духовку, спокойно собираться на работу, пока ваш сытный завтрак готовится сам, не требуя пристального внимания.
Вам понадобится:
3. Выложить тесто в силиконовую форму.
Выпекать в духовке при температуре 180° 30-35 мин. Подавать с ягодами, фруктами и чашечкой ароматного чая или кофе.
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Прелесть этого рецепта заключается в том, что тесто можно приготовить вечером. А утром, поставив запеканку в духовку, спокойно собираться на работу, пока ваш сытный...
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