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Творожная запеканка с манкой без муки – идеальный рецепт для завтрака. Вкусно с кофе!

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Творожная запеканка с манкой без муки – идеальный рецепт для завтрака. Вкусно с кофе!

Прелесть этого рецепта заключается в том, что тесто можно приготовить вечером. А утром, поставив запеканку в духовку, спокойно собираться на работу, пока ваш сытный завтрак готовится сам, не требуя пристального внимания.

Вам понадобится:
творог – 2 пачки;
яйца – 2 шт.;
манная крупа – 4 ст. л.;
сахар – 2 ст. л.;
разрыхлитель – 1 ч. л.;
изюм – 3 ст. л.

Как готовить?
1. Все ингредиенты выложить в глубокую ёмкость. Хорошенько перемешать.

2. Поставить творожную массу в холодильник на два часа. Можно на ночь.

3. Выложить тесто в силиконовую форму. 


Выпекать в духовке при температуре 180° 30-35 мин. Подавать с ягодами, фруктами и чашечкой ароматного чая или кофе.


Приятного аппетита!

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Прелесть этого рецепта заключается в том, что тесто можно приготовить вечером. А утром, поставив запеканку в духовку, спокойно собираться на работу, пока ваш сытный...
 
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