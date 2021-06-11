Творожная запеканка с манкой без муки – идеальный рецепт для завтрака. Вкусно с кофе!

Источник материала: ОНТ

Прелесть этого рецепта заключается в том, что тесто можно приготовить вечером. А утром, поставив запеканку в духовку, спокойно собираться на работу, пока ваш сытный завтрак готовится сам, не требуя пристального внимания.

Вам понадобится:

творог – 2 пачки;

яйца – 2 шт.;

манная крупа – 4 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

изюм – 3 ст. л.



Как готовить?

1. Все ингредиенты выложить в глубокую ёмкость. Хорошенько перемешать.



2. Поставить творожную массу в холодильник на два часа. Можно на ночь.

3. Выложить тесто в силиконовую форму.





Выпекать в духовке при температуре 180° 30-35 мин. Подавать с ягодами, фруктами и чашечкой ароматного чая или кофе.



Приятного аппетита!

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