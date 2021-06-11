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Дожди и грозы, а в воскресенье похолодает: прогноз погоды на выходные – 12 и 13 июня

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди и грозы, а в воскресенье похолодает: прогноз погоды на выходные – 12 и 13 июня

Мы хорошо помним первую неделю июня – солнечную и прохладную. Но эта неделя началась совершенно иной летней погодой – грозной и теплой. Атмосферные фронты несли грозовые дожди, град и порывистый ветер. К сожалению, в выходные лучше не станет, а в воскресенье и вовсе похолодает.

Завтра, 12 июня, на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт, вслед за которым продолжит поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря. В результате сохранится неустойчивая летняя погода с короткими дождями и грозами.

В субботу переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Влажность повышенная, из-за чего будет ощущаться духота. Ночью и утром избыточная влага станет сгущаться в дымки и туман, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Утром температура от +15°C по Гродненской области до +18°C по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям на три градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся от +22°C в северо-западных и центральных регионах до +25°C в юго-западных.  А к вечеру слегка опустятся – +18°C…+22°C.

В воскресенье немного похолодает. Погодные условия будет определять активный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса со Скандинавии. Температура воздуха ночью +9°C…+15°C, днем +17°C…+22°C, по северо-востоку воздух прогреется до +24°C. На большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

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Мы хорошо помним первую неделю июня – солнечную и прохладную. Но эта неделя началась совершенно иной летней погодой – грозной и теплой. Атмосферные фронты несли...
 
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