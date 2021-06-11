Лукашенко принял отставку Шеймана во время рабочей встречи

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента Беларуси. Во время их рабочей встречи во Дворце Независимости этот вопрос был обсужден, передает БЕЛТА.

Президент отметил, что Виктор Шейман прошел длинный карьерный путь и имеет большой жизненный опыт. Он вырос до генерал-полковника с молодого лейтенанта, который прошел Афганистан. В Беларуси это самое высокое воинское звание, и Виктор Шейман единственный сегодня, кто, числясь на службе у государства, носит эти генеральские погоны.

Глава государства принял отставку Виктора Шеймана. С момента подписания соответствующего указа он покинет должность управляющего делами Президента.

Фото: БЕЛТА

















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