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Лукашенко принял отставку Шеймана во время рабочей встречи
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента Беларуси. Во время их рабочей встречи во Дворце Независимости этот вопрос был обсужден,
Президент отметил, что Виктор Шейман прошел длинный карьерный путь и имеет большой жизненный опыт. Он вырос до генерал-полковника с молодого лейтенанта, который прошел Афганистан. В Беларуси это самое высокое воинское звание, и Виктор Шейман единственный сегодня, кто, числясь на службе у государства, носит эти генеральские погоны.
Глава государства принял отставку Виктора Шеймана. С момента подписания соответствующего указа он покинет должность управляющего делами Президента.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента Беларуси. Во время их рабочей...
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