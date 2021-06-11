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В Кобрине проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу»
Источник материала: ОНТ
Праздник для всех поколений. В Кобрине продолжается масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Накануне участники знакомились с культурно-историческим наследием города и района. Сегодня в фокусе – молодежь и ее идеи.
Все внимание на молодые умы. Участники семинара «Молодежный бренд» предлагают свои идеи, как сделать малую родину лучше и привлекательнее для инвесторов. Все проекты творческие и актуальные.
Восьмиклассник Николай Колосун задумался об энергосбережении. Он изобрел устройство, которое, по словам создателя, сможет собрать любой школьник. Прибор сэкономит затраты на электроэнергию и, как следствие, бюджет для учреждения образования – порядка 90 рублей в месяц.
«Вытокі. Крок да Алімпу» – это еще и продвижение региональных и национальных брендов. Здесь же практикумы по олимпийскому образованию и поиск талантов. Самых активных участников фестиваля уже завтра ждут награды.
Финальный день фестиваля пройдет в парке имени Суворова. Завершится он ярко, будут спортивные соревнования, вокальный конкурс и гала-концерт с участием популярных белорусских артистов.
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Праздник для всех поколений. В Кобрине продолжается масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Накануне участники знакомились с культурно-историческим...
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