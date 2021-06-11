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Кардиолог рассказал, что чувствуют пациенты на грани инфаркта
Источник материала: ОНТ
Кардиолог Владимир Глаголев рассказал порталу «Доктор Питер», что чувствуют пациенты при инфаркте миокарда,
Инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью, подчеркнул врач, и может не давать каких-то ощущений в грудной клетке примерно в 30% случаев.
Боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, утверждает кардиолог. Она может быть вызвана заболеваниями пищевода, аорты, позвоночника, легких, плевры. Поэтому, чтобы уточнить причину дискомфорта, необходимо обязательно обратиться к врачу.
Врач порекомендовал соблюдать здоровый образ жизни для снижения риска инфаркта – следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, проходить профилактические осмотры, отказаться от курения.
Фото: Pixabay.com
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Кардиолог Владимир Глаголев рассказал порталу «Доктор Питер», что чувствуют пациенты при инфаркте миокарда, пишет РИА «Новости». Инфаркт миокарда не всегда...
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