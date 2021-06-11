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Кардиолог рассказал, что чувствуют пациенты на грани инфаркта

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кардиолог рассказал, что чувствуют пациенты на грани инфаркта

Кардиолог Владимир Глаголев рассказал порталу «Доктор Питер», что чувствуют пациенты при инфаркте миокарда, пишет РИА «Новости».

Инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью, подчеркнул врач, и может не давать каких-то ощущений в грудной клетке примерно в 30% случаев.

Боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, утверждает кардиолог. Она может быть вызвана заболеваниями пищевода, аорты, позвоночника, легких, плевры. Поэтому, чтобы уточнить причину дискомфорта, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Врач порекомендовал соблюдать здоровый образ жизни для снижения риска инфаркта – следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, проходить профилактические осмотры, отказаться от курения.

Фото: Pixabay.com

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Кардиолог Владимир Глаголев рассказал порталу «Доктор Питер», что чувствуют пациенты при инфаркте миокарда, пишет РИА «Новости». Инфаркт миокарда не всегда...
 
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