Кардиолог рассказал, что чувствуют пациенты на грани инфаркта

Источник материала: ОНТ

Кардиолог Владимир Глаголев рассказал порталу «Доктор Питер», что чувствуют пациенты при инфаркте миокарда, пишет РИА «Новости».

Инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью, подчеркнул врач, и может не давать каких-то ощущений в грудной клетке примерно в 30% случаев.

Боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, утверждает кардиолог. Она может быть вызвана заболеваниями пищевода, аорты, позвоночника, легких, плевры. Поэтому, чтобы уточнить причину дискомфорта, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Врач порекомендовал соблюдать здоровый образ жизни для снижения риска инфаркта – следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, проходить профилактические осмотры, отказаться от курения.

Фото: Pixabay.com

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