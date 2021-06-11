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Правозащитник и журналист Януш Недзвецкий задержан в Польше
Источник материала: ОНТ
В Польше задержан правозащитник и журналист Януш Недзвецкий. Официальная формулировка – подозрения в шпионаже в пользу России и Беларуси. Но политологи и коллеги говорят о мести за арест Романа Протасевича.
Накануне суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил на Недзвецкого временный арест. К нему 12 дней не допускают адвоката, также запрещена связь с родственниками и близкими. Они говорят, что из Януша силой выбивают признания в сотрудничестве с Россией и Беларусью.
По информации польской прессы, Янушу Недзвецкому по фальшивому обвинению может грозить до 10 лет тюрьмы.
Добавим, это уже не первый инцидент, связанный с ограничением свободы слова в Польше и давлением на журналистов. Так, 5 лет назад по таким же обвинениям (якобы за шпионаж в пользу России) был задержан Матеуш Пискорский. Он провел за решеткой три года, освободить его удалось лишь под давлением общественности.
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В Польше задержан правозащитник и журналист Януш Недзвецкий. Официальная формулировка – подозрения в шпионаже в пользу России и Беларуси. Но политологи и коллеги...
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