Правозащитник и журналист Януш Недзвецкий задержан в Польше

Источник материала: ОНТ

В Польше задержан правозащитник и журналист Януш Недзвецкий. Официальная формулировка – подозрения в шпионаже в пользу России и Беларуси. Но политологи и коллеги говорят о мести за арест Романа Протасевича.





Накануне суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил на Недзвецкого временный арест. К нему 12 дней не допускают адвоката, также запрещена связь с родственниками и близкими. Они говорят, что из Януша силой выбивают признания в сотрудничестве с Россией и Беларусью.

Томаш Янковский, политолог: «Когда его задержали, он сказал, что он просто боялся, что его заключение – это была такая месть за заключение Романа Протасевича. Потому что он тоже хотел сохранить Беларусь, он знал все по Беларуси: честно писал, честно говорил о Беларуси, но не так, как средства массовой информации в Польше. Не могу сказать "польские", потому что у нас средства массовой информации в иностранных руках».

По информации польской прессы, Янушу Недзвецкому по фальшивому обвинению может грозить до 10 лет тюрьмы.

Добавим, это уже не первый инцидент, связанный с ограничением свободы слова в Польше и давлением на журналистов. Так, 5 лет назад по таким же обвинениям (якобы за шпионаж в пользу России) был задержан Матеуш Пискорский. Он провел за решеткой три года, освободить его удалось лишь под давлением общественности.

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