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Госдума России рассмотрит закон о репатриации граждан Беларуси и Украины
Источник материала: ОНТ
Один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму. Затулин рассказал, кого предлагается считать соотечественниками, согласно законопроекту.
Он также подчеркнул, что считает оправданным и важным включение в проект закона белорусов и украинцев – они смогут в наиболее упрощенном порядке получить гражданство России.
Группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой работала над законопроектом. Закон рассмотрит уже новый состав Госдумы. По мнению Затулина, привлечь в Россию миллионы соотечественников, прежде всего с Украины, может реализация этого закона.
Фото с сайта
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Один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с...
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