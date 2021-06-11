ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдума России рассмотрит закон о репатриации граждан Беларуси и Украины

11.06.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Госдума России рассмотрит закон о репатриации граждан Беларуси и Украины

Один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил РИА «Новости», что те граждане Беларуси и Украины, которые захотят стать российскими подданными, смогут без отказа от своего гражданства, а также не имея ранее проживавших в России предков получить российское гражданство.

Законопроект о возвращении соотечественников в Россию будет внесен в Госдуму. Затулин рассказал, кого предлагается считать соотечественниками, согласно законопроекту.

Он также подчеркнул, что считает оправданным и важным включение в проект закона белорусов и украинцев – они смогут в наиболее упрощенном порядке получить гражданство России.

Группа сотрудников института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой работала над законопроектом. Закон рассмотрит уже новый состав Госдумы. По мнению Затулина, привлечь в Россию миллионы соотечественников, прежде всего с Украины, может реализация этого закона.

Фото с сайта migrantvisa.ru


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов введен еще в трех районах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by