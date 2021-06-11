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Какая ключевая ставка установлена в странах СНГ и в Грузии. Справка

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России повысилась ключевая ставка до 5,5%. Это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. От этого будет в конечном итоге зависеть и стоимость кредитов для граждан. Такой же, как сегодня, то есть 5,5% ключевая ставка была в сентябре 2013-го. Потом она начала неуклонно повышаться и к декабрю 2014 достигла максимума – 17%. Как объяснил тогда Центробанк, это было необходимо из-за возросших рисков инфляции и девальвации. В последующие годы ключевая ставка понижалась. В июле прошлого года она достигла исторического минимума – 4,25%. Затем стала понемногу расти. Как обстоят дела с ключевой ставкой в странах СНГ и в Грузии, узнали корреспонденты «МИР 24».

Грузия

Ставка рефинансирования в Грузии составляет 9,5%. Это самый высокий показатель за последние 13 лет. Национальный банк установил его в конце апреля. Тогда поднять уровень на полпроцента пришлось, по словам специалистов, из-за высокого уровня инфляции, долларизации экономики и нестабильности курса национальной валюты. Финансисты подчеркивают, что удар по денежно-валютной сфере нанесла пандемия и сокращение доходов от туризма на 80%.

Казахстан

В Казахстане базовая ставка составляет 9% годовых. Четыре дня назад Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка страны решил не менять этот показатель и оставил его на уровне прошлого года. Такое решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Кыргызстан

В Кыргызстане ключевая ставка Национального банка составляет 6,5%. В последний раз ее повысили в апреле. Такое решение приняли из-за того, что экономика Кыргызстана медленно восстанавливается после пандемии. Пример тому увеличение денежных переводов в республику.

Молдова

Ключевая ставка, установленная Национальным банком Молдовы, составляет 2,65% годовых. Она не менялась с осени прошлого года. А месяц назад ведомство решило сохранить денежную политику на прежнем уровне. Такая мера направлена на смягчение негативного влияния пандемии и скорейшее восстановление экономики.

Беларусь

В Беларуси ставка рефинансирования составляет 8,5%. На этом уровне она была установлена Национальным банком в апреле. Тогда было принято решение о ее повышении. До этого ставку рефинансирования регулятор менял в июле прошлого года, снизив ее до 7,75%.



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Теги: Курсы валют
 
 
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В России повысилась ключевая ставка до 5,5%. Это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка.
 
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