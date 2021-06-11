Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция обращает внимание на видео, которое на фоне отставки Шеймана осталось незамеченным, но ярко демонстрирует, как обстоят дела в аппарате с кадрами.

— Дела с кадрами обстоят крайне печально. «Когда-то они у меня были люди, этим (анализом законопроектов, прим. ред.) занимались, сейчас они... (глубокий вздох) отсутствуют, поэтому вам придётся».

«Бешеный принтер» штампует массу законопроектов, но нет нормальной экспертизы того, как эти законы реально будут работать на практике. Речь касается не только про законопроекты репрессивного характера — с этими как раз всё понятно. Но про законодательство в целом — если закон не взвешивать со всех сторон, то он может сработать совсем не так, как задумывался.

В нормальной демократии законы обсуждают в парламенте. У нас тоже обсуждают (как это ни странно), но, видимо, доверия нижней палате нет совсем (что было видно раньше и косвенно), а доверие есть только Наталии Ивановне. Которая перегружена и так и получает ещё один «хомут». Отсюда же и просьбы к Шейману «не отходить от государства». Потому что надежных людей совсем мало. Подстава видится везде. С другой стороны профессионалы, по каким-то причинам, либо не допускаются к принятию решений, либо считаются ненадежными.

Например, если бы с МИДом согласовали операцию по посадке самолёта, то посадки бы не было и эффекта бы не было (а то, что эффект санкций очень жесткий показывает уровень демонстративного негодования парламента, подписи рабочих и т.п.). Но если МИД спрашивать их мнение по всем репрессивным практикам, то Макей бы крепко связывал руки силовикам, как и было раньше (вряд ли из любви к демократии, скорее из-за усложнения работы себе).

А силовиков это не устраивает, поэтому МИД не спрашивают. Да и доверия МИДу нету — это ведь они «наплодили» «агентов влияния» Запада. Но раз нет просчёта последствий, то и последствия могут быть неожиданными. Как и случилось в кейсе с самолётом.

Поэтому в идеале нужно советоваться трезво и адекватно, но у людей проверенных. А таких людей можно пересчитать по пальцам. Вопрос — решаема ли такая задача в принципе? Реалистично — нет, не решаема. Поэтому неизбежно будут новые косяки. Либо подставы (потому что таки да, там тоже всех всё достало. Многих тех, кто в ЧКБ).