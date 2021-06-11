ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Доверие есть только Наталии Ивановне»

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция обращает внимание на видео, которое на фоне отставки Шеймана осталось незамеченным, но ярко демонстрирует, как обстоят дела в аппарате с кадрами.

— Дела с кадрами обстоят крайне печально. «Когда-то они у меня были люди, этим (анализом законопроектов, прим. ред.) занимались, сейчас они... (глубокий вздох) отсутствуют, поэтому вам придётся».

«Бешеный принтер» штампует массу законопроектов, но нет нормальной экспертизы того, как эти законы реально будут работать на практике. Речь касается не только про законопроекты репрессивного характера — с этими как раз всё понятно. Но про законодательство в целом — если закон не взвешивать со всех сторон, то он может сработать совсем не так, как задумывался.

В нормальной демократии законы обсуждают в парламенте. У нас тоже обсуждают (как это ни странно), но, видимо, доверия нижней палате нет совсем (что было видно раньше и косвенно), а доверие есть только Наталии Ивановне. Которая перегружена и так и получает ещё один «хомут». Отсюда же и просьбы к Шейману «не отходить от государства». Потому что надежных людей совсем мало. Подстава видится везде. С другой стороны профессионалы, по каким-то причинам, либо не допускаются к принятию решений, либо считаются ненадежными.

Например, если бы с МИДом согласовали операцию по посадке самолёта, то посадки бы не было и эффекта бы не было (а то, что эффект санкций очень жесткий показывает уровень демонстративного негодования парламента, подписи рабочих и т.п.). Но если МИД спрашивать их мнение по всем репрессивным практикам, то Макей бы крепко связывал руки силовикам, как и было раньше (вряд ли из любви к демократии, скорее из-за усложнения работы себе).

А силовиков это не устраивает, поэтому МИД не спрашивают. Да и доверия МИДу нету — это ведь они «наплодили» «агентов влияния» Запада. Но раз нет просчёта последствий, то и последствия могут быть неожиданными. Как и случилось в кейсе с самолётом.

Поэтому в идеале нужно советоваться трезво и адекватно, но у людей проверенных. А таких людей можно пересчитать по пальцам. Вопрос — решаема ли такая задача в принципе? Реалистично — нет, не решаема. Поэтому неизбежно будут новые косяки. Либо подставы (потому что таки да, там тоже всех всё достало. Многих тех, кто в ЧКБ).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как обстоят дела в аппарате с кадрами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич на"Berlinale" обратилась к белорусам : Дорогие друзья, не отчаивайтесь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by