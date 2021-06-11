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В офисе Зеленского перечислили дружественные Украине страны. Угадайте, есть ли там Беларусь?

11.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского перечислил дружественные Киеву страны. Об этом 11 июня сообщает портал «Гордон».

Фото: страница Андрея Сибиги в Twitter

По словам Андрея Сибиги, в список таких государств входят США, Канада, Польша, Турция, страны Балтии и Скандинавии. «Это и другие страны, с которыми мы строим стратегические партнерства, и мы очень надеемся, что их количество будет расти», — сказал замглавы офиса президента Украины.

На вопрос, является ли Венгрия другом Украины, Сибига ответил: «С точки зрения дипломатии, Венгрия — важный наш партнер, и в Европейском союзе, сосед, страна НАТО. Поэтому очень важна страна для нас».

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает на помощь Польши и Литвы для разрешения вопросов о вступлении республики в НАТО.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять Киеву оружие.
 
 
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского перечислил дружественные Киеву страны. Об этом 11 июня сообщает портал «Гордон».
 
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