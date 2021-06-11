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«У меня просто была обида за убитого Геннадия Шутова, которого я знал» - жителя Тельм судили за оскорбление Лукашенко

11.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сентябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в милицию и публично оскорбил Александра Лукашенко.

«У меня просто была обида за убитого Геннадия Шутова, которого я знал» - жителя Тельм судили за оскорбление Лукашенко
Стихийный мемориал на месте гибели Шутова. Фото из архива.
В суде Брестского района 9 июня рассмотрели дело 39-летнего жителя деревни Тельмы-1, который обвинялся в оскорблении Александра Лукашенко.
На суде обвиняемый пояснил, что все произошло 3 сентября прошлого года. В тот день он с приятелем много выпили (медосвидетельствование показало в крови подсудимого 3,6 промилле – прим. ред.), разговор зашел о погибшем Геннадии Шутове. Напомним, 11 августа прошлого года в Бресте Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. Он умер спустя восемь дней в минском военном госпитале.

Позже застреленного Шутова и его друга Александра Кордюкова обвинили в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам, охраняющим общественный порядок (по ч. 2 ст. 363 УК РБ), а двух военнослужащих ССО, один из которых и сделал смертельный выстрел, признали потерпевшими по делу. 25 февраля Брестский областной суд приговорил Александра Кордюкова к 10 годам лишения свободы, застреленному Геннадию Шутову тоже был вынесен обвинительный приговор, но без назначения наказания.

«У меня просто была обида за убитого Геннадия Шутова, которого я лично знал. Все с флагами бегали, а я сказал: зачем эти флаги? Я сейчас в милицию позвоню. Взял и позвонил», – пояснил суду мужчина.

Со своего мобильного он набрал номер 102 и высказал «свое мнение» по поводу Лукашенко, используя нецензурную лексику. На том конце провода попросили повторить. Он повторил .

«Они спросили: «Где вас забрать?» Я сказал: «Скажите, куда подойти – я сам подойду. И они подъехали. Приехали участковый, водитель, следователь меня сбоку снимал», – продолжил обвиняемый.

Его задержали, на следующий день дали семь суток за распитие спиртного в общественном месте. Мужчина думал, что на этом история закончится. А через несколько месяцев на него завели уголовное дело за оскорбление.

Свою вину он сначала признавал частично, после уточняющих вопросов судьи перестал признавать вообще, а потом полностью признал.

Гособвинение запросило для него полтора года «химии» с направлением. Суд поддержал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Теги: Брест
 
 
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В сентябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в милицию и публично оскорбил Александра Лукашенко.
 
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