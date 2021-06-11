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Абитуриентам разрешили исправить в два раза больше ошибок на ЦТ

11.06.2021 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Абитуриентам разрешили в два раза больше сделать исправлений ошибок на ЦТ, это предусмотрено постановлением Совмина от 9 июня № 316, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее на ЦТ можно было отменить не более двух ошибочных ответов, теперь это число увеличено до четырех.

Кроме того, постановление вносит изменения в корректировку понятия "база данных абитуриентов" и порядок выдачи сертификата.

Теперь учреждениям образования, где проходит ЦТ, необходимо предоставлять в РИКЗ схемы нумерации мест для абитуриентов в аудитории с указанием их количества в каждой аудитории.

Также уточнены вопросы подачи документов на регистрацию для участия в ЦТ. В случае, если абитуриент не может по уважительной причине подать в пункт регистрации их сам, это могут сделать законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо их представители.

Кроме того, уточнены требования к аудиториям, в которых планируется проведение ЦТ.

Основные положения вступают в силу с 12 июня, иные – с 1 сентября текущего года.

ЦТ стартует с 16 июня – в этот день абитуриенты будут сдавать тесты по белорусскому языку. Завершится оно 8 июля испытанием по всемирной истории. Выдача пропусков для участия в централизованном тестировании в этом году будет проходить до 15 июня.

Подробную информацию о проведении централизованного тестирования можно найти здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Централизованное тестирование начнется 16 июня, абитуриенты продемонстрируют свои знания по белорусскому языку.
 
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