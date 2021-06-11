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Абитуриентам разрешили исправить в два раза больше ошибок на ЦТ
11.06.2021 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Абитуриентам разрешили в два раза больше сделать исправлений ошибок на ЦТ, это предусмотрено постановлением Совмина от 9 июня № 316, которое
Ранее на ЦТ можно было отменить не более двух ошибочных ответов, теперь это число увеличено до четырех.
Кроме того, постановление вносит изменения в корректировку понятия "база данных абитуриентов" и порядок выдачи сертификата.
Теперь учреждениям образования, где проходит ЦТ, необходимо предоставлять в РИКЗ схемы нумерации мест для абитуриентов в аудитории с указанием их количества в каждой аудитории.
Также уточнены вопросы подачи документов на регистрацию для участия в ЦТ. В случае, если абитуриент не может по уважительной причине подать в пункт регистрации их сам, это могут сделать законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо их представители.
Кроме того, уточнены требования к аудиториям, в которых планируется проведение ЦТ.
Основные положения вступают в силу с 12 июня, иные – с 1 сентября текущего года.
ЦТ стартует с 16 июня – в этот день абитуриенты будут сдавать тесты по белорусскому языку. Завершится оно 8 июля испытанием по всемирной истории. Выдача пропусков для участия в централизованном тестировании в этом году будет проходить до 15 июня.
Подробную информацию о проведении централизованного тестирования
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Централизованное тестирование начнется 16 июня, абитуриенты продемонстрируют свои знания по белорусскому языку.
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