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Пиневич и Лукьянов обсудили развитие общего фармрынка Беларуси и России

11.06.2021 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и посол России в республике Евгений Лукьянов обсудили перспективы развития общего фармацевтического рынка стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава.

Встреча главы Минздрава и российского посла состоялась в пятницу, 11 июня.

"Обсудили стороны и перспективы развития общего фармацевтического рынка", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минздрава.

В ходе встречи, стороны также обсуждили весь комплекс двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие и поиск новых форм сотрудничества.

"В рамках борьбы с пандемией COVID-19 налажено тесное взаимодействие с Роспотребнадзором, позволяющее проводить согласованную политику в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - заявили в пресс-службе.

Министр здравоохранения отметил, что необходимая нормативная база по здравоохранению разработана и активно используется, также реализуются международные договоры на межправительственном и на межведомственном уровне - с Минздравом и Роспотребнадзором.

Пиневич рассказал послу РФ о подготовке к проведению совместной коллегии, предполагаемой темой которой станет "Медицина и качество".

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения и посол РФ обсудили также вопросы подготовки к проведению совместной коллегии ведомств двух стран.
 
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