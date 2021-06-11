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Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы

11.06.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко.

"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство БелТА в четверг.
 
 
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Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр...
 
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