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Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко.
"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство
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Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр...
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