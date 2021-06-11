ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлана Алексиевич на"Berlinale" обратилась к белорусам : Дорогие друзья, не отчаивайтесь!

11.06.2021 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня писательница, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была на представлении фильма Алексея Полуяна о белорусских протестах в Берлине на кинофестивале. Там она сделала короткое обращение к своим соотечественникам.

Светлана Алексиевич на"Berlinale" обратилась к белорусам : Дорогие друзья, не отчаивайтесь!
фото: Белсат
 Там яна сустрэлася са Святланай Ціханоўскай, якая знаходзіцца з візітам у Германіі, і запісала кароткі відэазварот да беларусаў.


"Дарагія сябры, не адчайвайцеся! — гаворыць Алексіевіч. — З намі адбылося летам мінулага года самае галоўнае: мы адчулі, што мы беларусы, што мы — нацыя. Мы гэта зрабілі, мы гэта зразумелі. Гэта назаўсёды застанецца ў нашай гісторыі, а самае галоўнае — у нашай свядомасці.

Вядома ж, перамога будзе. Можа яна будзе не так хутка, як нам бы хацелася...
Рыхтуйцеся да новага часу. І ён будзе... Трэба жыць рэвалюцыяй. І ў той жа час, трэба жыць справай... Для гэтага трэба ведаць, для гэтага [моладзі] трэба вучыцца, для гэтага патрэбны прафесіі. Інакш мы не ўвойдзем у гэты вялікі новы свет".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня писательница, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была на представлении фильма Алексея Полуяна о белорусских протестах в Берлине на кинофестивале....
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая ключевая ставка установлена в странах СНГ и в Грузии. Справка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by