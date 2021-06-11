Там яна сустрэлася са Святланай Ціханоўскай, якая знаходзіцца з візітам у Германіі, і запісала кароткі відэазварот да беларусаў.









"Дарагія сябры, не адчайвайцеся! — гаворыць Алексіевіч. — З намі адбылося летам мінулага года самае галоўнае: мы адчулі, што мы беларусы, што мы — нацыя. Мы гэта зрабілі, мы гэта зразумелі. Гэта назаўсёды застанецца ў нашай гісторыі, а самае галоўнае — у нашай свядомасці.





Вядома ж, перамога будзе. Можа яна будзе не так хутка, як нам бы хацелася...

Рыхтуйцеся да новага часу. І ён будзе... Трэба жыць рэвалюцыяй. І ў той жа час, трэба жыць справай... Для гэтага трэба ведаць, для гэтага [моладзі] трэба вучыцца, для гэтага патрэбны прафесіі. Інакш мы не ўвойдзем у гэты вялікі новы свет".



