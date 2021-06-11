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Цены на нефть обновили максимум за два года

11.06.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на нефть эталонных марок на торгах в пятницу, 11 июня, превысили отметку в 73 доллара за баррель.

Цены на нефть обновили максимум за два года

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла до 73,09 доллара за баррель, но позже снова опустилась ниже 73-х. В последний раз Brent торговалась выше этой отметки 20 мая 2019 года.

Нефть марки WTI превысила 71 доллар за баррель — впервые с 15 октября 2018 года.

Согласно отчету Международного энергетического агентства за май, страны ОПЕК+ за месяц увеличили добычу нефти на 320 тысяч баррелей в сутки, до 40,39 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 
 
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Мировые цены на нефть эталонных марок на торгах в пятницу, 11 июня, превысили отметку в 73 доллара за баррель.
 
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