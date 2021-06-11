Что известно о новом управляющем Гродненской епархией, который сменил «неугодного» Артемия

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«На покой по состоянию здоровья»

Священный Синод постановил отчислить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья, определив его местом пребывания Минск





Напомним, что снятый с должности 69-летний архиепископ Артемий был известен тем, что в августе 2020 года открыто выступил против насилия.





— А тот, кто из старшего поколения, которое бурчит, учителя («мы тут политику увидели») вам на коленях надо стоять за всю фальсификацию, всю ложь, которую давали нашим детям. За БРСМ, за комсомол, за всё, что было атеистическое. Вот результат вашего воспитания. Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались. Они жаждут крови, они невменяемы. И, конечно, низкий поклон всем вам, что вы стояли твердо, показали точную христианскую позицию. Никакого насилия, никакого беспокойства…, — говорил он на одной из своих проповедей 16 августа 2020 года.

Новый глава — молодой, образованный, с орденом

Епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию (в миру — Денису Валентиновичу Доронину) — 41 год. Родился в Баку (Азербайджан), куда его предки переехали из Нижнего Новгорода в период коллективизации. В его шесть лет, когда в Азербайджане и Армении начался подъем национальных движений и обострился Карабахский конфликт, семья Дорониных переехала в Беларусь, хотя тут не было ни родственников, ни близких друзей.





— Здесь родители почувствовали особую доброту и сердечное отношение людей, в особенности к детям, — отмечал епископ Антоний в интервью Млын.by.

Образование

Доронин учился в Дубовлянской средней школе Минского района, а в Минске — в воскресной.





— Я также обучался в художественной школе, профессионально занимался скульптурой, керамикой. Родители были уверены, что я свяжу свою жизнь с искусством. Поэтому к моему решению поступать в семинарию отнеслись несерьезно. Но я готовился, успешно сдал экзамены и стал воспитанником духовного учебного заведения, учеба в котором стала настоящей школой жизни. Преподаватели, опытные священнослужители, многие из которых были фронтовиками, прошли тяжелый атеистический период, проникновенно и глубоко говорили о вере, вдохновляли своим примером.





Денис окончил Минскую духовную семинарию, а после был зачислен на первый курс Минской духовной академии, где впоследствии защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно в 2005-м учился в Высшем институте православного богословия в Шамбези (Швейцария). Отучился в общецерковной аспирантуре и докторантуре.





В 2012-м в Институте повышения квалификации и переподготовки БГПУ получил квалификацию педагога-психолога.

Служение

В 2007-м Дениса Доронина приняли в Минское епархиальное управление на должность референта по общим вопросам. Три года (с 2007 до 2010) исполнял послушание иподиакона Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Слуцкого Филарета.





Постриг прошел в 2009 году в Жировичском мужском монастыре, с наречением имени Антоний - в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Через год рукоположен в иеромонаха, и в том же году возведен в сан игумена. В январе 2012 года митрополитом Филаретом возведен в сан архимандрита.





С конца 2011 года Антоний преподавал «Общецерковную историю» в Минской духовной семинарии, потом в Минской духовной академии вел «Литургическое богословие».





Антоний исполнял должность ответственного секретаря Управления делами Белорусского экзархата, был помощником ректора Минских духовных школ по Духовно-образовательному центру БПЦ в Минске.





В 2014-м назначен управляющим делами Белорусского экзархата (после реорганизации — Минской экзархии). Осенью того же года был избран епископом Слуцким и Солигорским. Введен в состав Синода Белорусского экзархата.





Награжден орденом святителя Кирилла Туровского II степени.

Посещает школы и интернаты, и дарит подарки

В 2018 гду епископ Антоний был удостоен звания «Человек года Минщины». Он часто учавствовал в благотворительных мероприятиях, посещал школы и дома-интернаты, где беседовал с людьми, дарил им подарки. На такие встречи с ним приходили местные чиновники. В своих обращениях к народу Антоний придерживаелся тем православия, церкви, веры.





— Мы сейчас переживаем благоприятное время: у нас есть возможность свободно осуществлять свою миссию, проповедовать слово Божье, строить храмы. Создаем новые общины, привлекаем к Церкви молодежь. Молодые люди активно помогают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, посещают инвалидов, детей-сирот. Вера без дел мертва, чтобы ее укрепить, нужно помогать ближним, — обращался владыка к верующим.





Когда в 2017-м году в Солигорске открывался собор Рождества Христова, епископ отметил власть, которая выделила под строительство хорошее место в центре города.





О событиях, происходящих в Беларуси, Антоний не высказывался. А вот в 2015 году во время Божественной литургии в Михайловском кафедральном соборе Слуцка, молился о мире в Украине.

А в конце мая этого года, когда в Беларусь приезжала делегация православной церкви из Украины, Антоний заверил в ежедневной молитве за всю Украинскую Православную Церковь и братский народ Украины.



