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Фотофакт. Не почётным и не по будням: в Киевском университете заклеили имя Лукашенко на стенде

11.06.2021 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заклеили имя Александра Лукашенко в списке почетных докторов вузов, сообщает Громадське.


На фотографии видно, что часть стенда, где было имя, заклеено. Там осталась надпись «Беларусь».

В университете объяснили, что лишение Лукашенко звания не является шагом против белорусского народа.
Там отмечают, что незакрытое название страны подчеркивает: шаг направлен против конкретного человека, а не против страны.
 
 
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В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заклеили имя Александра Лукашенко в списке почетных докторов вузов, сообщает Громадське.
 
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