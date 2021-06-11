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Фотофакт. Не почётным и не по будням: в Киевском университете заклеили имя Лукашенко на стенде
Источник материала: Партизан
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заклеили имя Александра Лукашенко в списке почетных докторов вузов,
На фотографии видно, что часть стенда, где было имя, заклеено. Там осталась надпись «Беларусь».
В университете объяснили, что лишение Лукашенко звания не является шагом против белорусского народа.
Там отмечают, что незакрытое название страны подчеркивает: шаг направлен против конкретного человека, а не против страны.
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В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заклеили имя Александра Лукашенко в списке почетных докторов вузов, сообщает Громадське.
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