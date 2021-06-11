Романчук: «Мы в очередной раз близки к жизни по принципу «хорошо не жили, нечего и начинать»

Источник материала: Салiдарнасць

Надо запасаться не поп-корном, а здравым смыслом. И кэшем в твёрдой, надёжной валюте. Известный экономист — про спираль инфляции.





— Инфляция в Беларуси в мае 2021 года к маю 2020 года составили 9,4%, — пишет Ярослав Романчук. — Рекорды бьёт инфляция в России. Впервые за пять лет она превысила 6%. Инфляция в Америке также рекордная небывалые в последние десятилетия 5%. Монетарное фальшивомонетничество центральных банков привело к неизбежному результату. Это как раз случай из серии «сколько верёвочке не виться…»

Если инфляция закрепится на рубеже 5 – 10%, поведение центральных банков и правительств снова же предсказуемо. Федеральная резервная система (ФРС) США начнёт ужесточать монетарную политику: повышать процентные ставки, изымать деньги из экономики, повышать требования к банкам, а также снимать правительство с иглы бесплатных кредитов.

Это означает резкий рост давления на фондовые площадки, расходы правительства, а также на ёмкие долговые рынки, в первую очередь, развивающихся стран. В таком сценарии произойдёт закат эпохи сверхдешёвых денег. Десятки стран не в состоянии будут обслуживать долги. Высока вероятность запуска деструктивной цепочки корпоративных и страновых дефолтов.

Если такая цепочка событий будет запущена, глобальной турбулентности беспрецедентных масштабов не избежать. Слишком много сухого пороха в пороховницах по всему миру.

«Хаос» — вот что может стать доминирующей характеристикой нового дивного мира, рождение которого может начаться с невинного шага ФРС – повышение базовой ставки по $-доллару.

И вот инфляция. Прямо на обрыве долговой ямы. В опасной близости от пузырей ценных бумаг, недвижимости, e-платёжных средств и т.д. Альтернативы доллару нет, потому что всем сильно нравится бесконечный поток свеженапечатанных электронных b наличных $-долларов. Ни Россия, ни Китай, ни ЕС, ни арабы – никто не предпринимал серьёзных, системных попыток создать настоящие полноценные деньги, которым бы доверяли сотни миллионов жителей в десятках стран мира. За что боролись – на то и напоролись.

А что Беларусь? Мы в очередной раз близки к жизни по принципу «хорошо не жили, нечего и начинать». При росте мировой экономики под 6% международные организации прогнозируют нам стагнацию. На 2021 год кроме Беларуси падение экономики в мире Всемирный банк прогнозирует только у Мьанмы, Самоа, Тонга, Гаити, Суринам, Судана. Мощная, авторитетная компания, не правда ли?

Если верить правительству РБ, то может сложиться впечатление, что у нас всё, как у людей. Вот ЗВР-ы пошли в рост. Экспорт товаров за январь – апрель по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 35,3%, а импорт – на 25,1%. Повезло. Корабль нашей экономики в очередной раз подняло общим приливом глобального рынка. Можно передохнуть и подготовиться к отливу.

К сожалению, власти Беларуси ведут себя так, как будто прилив будет длиться вечно, а лодке белорусской экономики рады во всех портах мира. Такая научная наивность граничит с управленческой слепотой, аналитическим невежеством и бюрократическим убеждением, что все проблемы можно закатать в асфальт мощным кулаком бюрократии и ОМОНа.

Выход из зоны относительного комфорта для Беларуси и мира уже не за горами. Надо запасаться не поп-корном, а здравым смыслом. И кэшем в твёрдой, надёжной валюте.