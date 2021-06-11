Мининформации возмутилось запретом вещания «Беларусь 24» в Украине

Министерство информации считает исключение телеканала «Беларусь 24» из списка каналов, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, «очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении белорусских медиа». Об этом говорится в комментарии Мининформа в связи с введенным в Украине запретом на ретрансляцию телеканала «Беларусь 24».





«Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ. Вслед за прекращением вещания трех оппозиционных украинских телеканалов, основываясь на откровенно надуманных и расплывчатых формулировках, под запрет попал и телеканал "Беларусь 24", зрители которого получали объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг нее», — отмечается в комментарии, передает БелаПАН .

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 июня исключил белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных программ, разрешенных к распространению на территории страны.

Как указал украинский регулятор, основанием для этого решения стало распространение «аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности» государства.

Претензии также возникли к выпуску программы «Панорама» от 21 мая, где в сюжете «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали «пренебрежительные высказывания в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность государства от российской военной агрессии». Военное формирование «было названо "карательным батальоном"».

Также контент телеканала содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения закона Украины «О телевидении и радиовещании», уточняли в Нацсовете.