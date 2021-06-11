Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения в Гражданский кодекс сегодня обсудили в Беларуси. Совещание провел Александр Лукашенко.

«Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное. У нас, порой, хорошие законы и законодательные акты иногда тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям. Забыли про «одно окно»! Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок? Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде – ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу. Поэтому бежать надо, не торопясь, но не опаздывать», – отметил президент.

Изменения в Гражданском кодексе коснутся хозяйственной деятельности, трудовой и банковской сфер. Завершить эту масштабную работу планируют к началу 2024 года.