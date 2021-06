Украіна vs УЭФА: на форме зборнай краіны па футболе надпіс «Героям Слава!» дапоўняць іншай сымболікай

Источник материала: Свабода

«На пэрыяд правядзеньня матчаў турніру да раней зацьверджанага дызайну формы, на ўнутраным баку футболак, будзе дададзены яшчэ адзін элемэнт. Гэта зацьверджаная раніцай выканкамам Украінскай асацыяцыі футболу вялікая эмблема нацыянальных зборных з мапай Украіны, Трызубам ды яшчэ адным надпісам „Слава Ўкраіне!“. Лёзунг „Героям Слава!“ будзе разьмешчаны за мапай, у цэнтры абрысаў межаў адзінай Украіны, і веру, што ён будзе сапраўдным абярэгам для нашых хлопцаў», — напісаў Андрэй Павелка па выніках сваіх перамоваў з УЭФА.

