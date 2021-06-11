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В Беларуси появился еще один политзаключенный – Логвинов нанес изображение «Диджеев перемен»

11.06.2021 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором признало Василия Логвинова политзаключенным, сообщает центр «Весна». В Беларуси 477 человек признаны политзаключенными.

Василия Логвинова задержали за то, что он 7 мая в этом году нанес изображение «Диджеев перемен». Следователи за этот рисунок возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК («Хулиганство»). До задержания Василий Логвинов являлся подозреваемым по cт. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»).


Мурал «диджеев перемен» в квартале Солидарности в минском микрорайоне Запад. Фото от читателей

Правозащитники считают, что нанесение рисунка не привело к повреждению или уничтожению объекта, а материальный ущерб от таких действий явно носил символический характер. Поэтому этот поступок нельзя квалифицировать как хулиганство.

Лишение свободы Василия Логвинова является политически мотивированным.

Правозащитники требуют немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий в стране.
 
 
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Правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором признало Василия Логвинова политзаключенным, сообщает центр «Весна». В Беларуси 477 человек признаны...
 
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