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Лукашенко расширил функции Совбеза
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Соответствующий указ был подписан 11 июня.
Среди прочего этим документом:
— постоянными членами Совбеза сделали глав КГК и Генпрокуратуры;
— прописали в положении о Совбезе нормы декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» от 9 мая.
Этот документ, напомним, предусматривает переход власти к Совбезу в случае гибели Лукашенко. Сам Лукашенко ранее называл этот указ введением «коллективного президента в виде Совета безопасности».
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Соответствующий указ был подписан 11 июня.
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