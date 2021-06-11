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Лукашенко расширил функции Совбеза

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Соответствующий указ был подписан 11 июня.

Среди прочего этим документом:

— постоянными членами Совбеза сделали глав КГК и Генпрокуратуры;

— прописали в положении о Совбезе нормы декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» от 9 мая.

Этот документ, напомним, предусматривает переход власти к Совбезу в случае гибели Лукашенко. Сам Лукашенко ранее называл этот указ введением «коллективного президента в виде Совета безопасности».

 
 
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Соответствующий указ был подписан 11 июня.
 
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