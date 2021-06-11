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Грузовик врезался в «Опель» на Ваупшасова в Минске
Источник материала: Навiны
Большегруз «Вольво» врезался в «Опель» на улице Ваупшасова, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Фура, двигаясь со стороны переулка Солтыса в направлении Геологического проезда, врезалась в легковушку марки «Опель». По предварительной информации, ДТП произошло по причине несоблюдения безопасной дистанции.
В результате инцидента автомобили получили серьезные механические повреждения. Пострадавших нет.
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Большегруз «Вольво» врезался в «Опель» на улице Ваупшасова, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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