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Грузовик врезался в «Опель» на Ваупшасова в Минске

11.06.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большегруз «Вольво» врезался в «Опель» на улице Ваупшасова, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Грузовик врезался в «Опель» на Ваупшасова в Минске

Фура, двигаясь со стороны переулка Солтыса в направлении Геологического проезда, врезалась в легковушку марки «Опель». По предварительной информации, ДТП произошло по причине несоблюдения безопасной дистанции.

В результате инцидента автомобили получили серьезные механические повреждения. Пострадавших нет.

 
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Большегруз «Вольво» врезался в «Опель» на улице Ваупшасова, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
 
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