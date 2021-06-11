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Латвийского депутата арестовали за шпионаж в пользу России
Источник материала: Навiны
Суд Риги арестовал латвийского депутата Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию, сообщает
Также, по неофициальной информации, для передачи информации России латвийский депутат использовал свой парламентский компьютер.
Накануне Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, «против» проголосовали пятеро, а четверо — воздержались.
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Суд Риги арестовал латвийского депутата Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
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