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Правозащитники признали задержанного за рисунок «диджеев Перемен» Василия Логвинова политзаключенным

11.06.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали находящегося в СИЗО Василия Логвинова политзаключенным. Их общее количество в Беларуси увеличилось до 477.

Правозащитники признали задержанного за рисунок «диджеев Перемен» Василия Логвинова политзаключенным

Как отмечается в совместном заявлении правозащитных организаций, согласно предъявленному обвинению, Логвинов вместе с другими гражданами 7 мая 2021 года нанес рисунок «диджеев Перемен» на трансформаторной будке на так называемой «Площади перемен» в Минске. Таким образом, по мнению следствия, Логвинов совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство) — умышленные действия, совершенные группой лиц, грубо нарушающих общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу и отличающиеся исключительным цинизмом, передает БелаПАН.

14 мая Василий Логвинов был задержан и на данный момент находится под стражей в СИЗО Жодино. Правозащитникам также известно, что до своего задержания он являлся подозреваемым по ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

«Суть действий — содержание нанесенного рисунка, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период. Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями», — отмечают правозащитники.

По их мнению, эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правозащитники признали находящегося в СИЗО Василия Логвинова политзаключенным. Их общее количество в Беларуси увеличилось до 477.
 
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