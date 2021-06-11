Сочные куриные наггетсы с хрустящей корочкой: 5+ секретов приготовления

Источник материала: ОНТ

Запретные блюда иногда хочется себе позволить. Тем более, наггетсы любят как взрослые, так и дети. Но как приготовить их так, чтобы внутри было сочное мясо, а снаружи золотистая хрустящая корочка? Делимся секретами.

Для приготовления куриных наггетсов берите только свежее мясо, а не замороженное. Куриное филе без кожи, костей и жира, как правило, используют для рецепта. Нарежьте филе на небольшие кусочки продолговатой или овальной формы толщиной в 1 см. Приступайте к панировке. Она состоит из трех слоев: мука, слегка взбитое яйцо, измельченные сухари. Соль тоже лучше замешивать в панировку. Наггетсы можно в любой момент запечь или пожарить, если хранить их в морозилке уже в запанированном виде. Наггетсы жарят во фритюре или запекают в духовке. Более калорийным получится блюдо в первом случае. Обязательно подсушите на бумажных полотенцах кусочки курицы – так убирается лишний жир. Если готовите в духовке – это полезнее, но корочка от привычной будет отличаться. Попробуйте и выберите свой вариант! В духовке наггетсы запекают в течение примерно 20 мин. Однако может понадобиться и меньше времени – ориентируйтесь на мощность своей духовки. Она должна быть разогрета до 200°С.

По материалам edimdoma.ru

Фото с сайта edimdoma.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram