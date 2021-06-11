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Сочные куриные наггетсы с хрустящей корочкой: 5+ секретов приготовления
Источник материала: ОНТ
Запретные блюда иногда хочется себе позволить. Тем более, наггетсы любят как взрослые, так и дети. Но как приготовить их так, чтобы внутри было сочное мясо, а снаружи золотистая хрустящая корочка? Делимся секретами.
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Запретные блюда иногда хочется себе позволить. Тем более, наггетсы любят как взрослые, так и дети. Но как приготовить их так, чтобы внутри было сочное мясо, а снаружи...
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