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Сочные куриные наггетсы с хрустящей корочкой: 5+ секретов приготовления

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сочные куриные наггетсы с хрустящей корочкой: 5+ секретов приготовления

Запретные блюда иногда хочется себе позволить. Тем более, наггетсы любят как взрослые, так и дети. Но как приготовить их так, чтобы внутри было сочное мясо, а снаружи золотистая хрустящая корочка? Делимся секретами.

  1. Для приготовления куриных наггетсов берите только свежее мясо, а не замороженное. 
  2. Куриное филе без кожи, костей и жира, как правило, используют для рецепта. Нарежьте филе на небольшие кусочки продолговатой или овальной формы толщиной в 1 см.
  3. Приступайте к панировке. Она состоит из трех слоев: мука, слегка взбитое яйцо, измельченные сухари. Соль тоже лучше замешивать в панировку.
  4. Наггетсы можно в любой момент запечь или пожарить, если хранить их в морозилке уже в запанированном виде. 
  5. Наггетсы жарят во фритюре или запекают в духовке. Более калорийным получится блюдо в первом случае. Обязательно подсушите на бумажных полотенцах кусочки курицы – так убирается лишний жир. Если готовите в духовке – это полезнее, но корочка от привычной будет отличаться. Попробуйте и выберите свой вариант!
  6. В духовке наггетсы запекают в течение примерно 20 мин. Однако может понадобиться и меньше времени – ориентируйтесь на мощность своей духовки. Она должна быть разогрета до 200°С.

По материалам edimdoma.ru

Фото с сайта edimdoma.ru

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Запретные блюда иногда хочется себе позволить. Тем более, наггетсы любят как взрослые, так и дети. Но как приготовить их так, чтобы внутри было сочное мясо, а снаружи...
 
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