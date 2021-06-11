ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии: кто получит «хрустальную гитару»?

Источник материала: ОНТ

Тысячи меломанов собрались в Летнем амфитеатре в Молодечно. Остаются считанные минуты до торжественного открытия XX фестиваля белорусской песни и поэзии. Приветствие его участникам направил Президент. Лейтмотив юбилейного Национального форума – Год народного единства. Основная интрига этого вечера – отдадут ли «хрустальную гитару»?

Песня-гимн, песня-память, песня-хит... Это лишь часть группы «Молодечно». Хедлайнеры первого фестиваля. В 1993-м с ними на сцене хотел оказаться едва ли не каждый здешний музыкант. Теперь честно – брали всех! Ведь видели Сан-Ремо и мечтали о своем.

Отметить 20-летие главного праздника белорусской музыки и лирики собирались еще в прошлом году. Пандемия перенесла. Сейчас, чтобы участники фэста – и не без гостей – дышали полной грудью, пели во весь голос, – больше площадок под небом Молодечно.

Концерты, вернисажи, спектакли. Увертюра юбилейного фестиваля – парад духовых оркестров Минщины. С первой ноты правила «игры» на «Молодечно» определяет Маэстро.

20 молодых артистов со всей страны – финалисты конкурса. Виктория Алешко, Петр Елфимов, Венера отсюда «в карьеру» въезжали (буквально). Суперприз – автомобиль, когда-то. Строгое жюри. Планку поставили, чтоб выше «Славянского базара в Витебске».

В 1993 году победителю – «Золотая ветка папоротника». Сейчас тому, кто лучше всех – Приз имени Владимира Мулявина. «Хрустальная гитара» в единственном экземпляре. Основная интрига этого вечера – будет ли Гран-при? Тогда на статуэтке появится дата «2021».

XX фестиваль – в честь писателя Владимира Короткевича и композитора Игоря Поливоды. Четверть века, как потеряли автора «Маладзечна». Эти края родные Купале и еще одному из семьи «Песняров». На первом фестивале не был, но многое слышал.

Летний амфитеатр на почти три тысячи зрителей. И три дня белорусские звезды подобно журавлям будут слетаться в Молодечно. Кто-то из молодых, чтобы стать знаменитым, а кто-то, чтобы снова оказаться в «поющем месте» – в самом сердце страны.

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