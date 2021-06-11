ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии: кто получит «хрустальную гитару»?

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии: кто получит «хрустальную гитару»?

Тысячи меломанов собрались в Летнем амфитеатре в Молодечно. Остаются считанные минуты до торжественного открытия XX фестиваля белорусской песни и поэзии. Приветствие его участникам направил Президент. Лейтмотив юбилейного Национального форума – Год народного единства. Основная интрига этого вечера – отдадут ли «хрустальную гитару»?

Песня-гимн, песня-память, песня-хит... Это лишь часть группы «Молодечно». Хедлайнеры первого фестиваля. В 1993-м с ними на сцене хотел оказаться едва ли не каждый здешний музыкант. Теперь честно – брали всех! Ведь видели Сан-Ремо и мечтали о своем.

Отметить 20-летие главного праздника белорусской музыки и лирики собирались еще в прошлом году. Пандемия перенесла. Сейчас, чтобы участники фэста – и не без гостей – дышали полной грудью, пели во весь голос, – больше площадок под небом Молодечно.

Концерты, вернисажи, спектакли. Увертюра юбилейного фестиваля – парад духовых оркестров Минщины. С первой ноты правила «игры» на «Молодечно» определяет Маэстро.

20 молодых артистов со всей страны – финалисты конкурса. Виктория Алешко, Петр Елфимов, Венера отсюда «в карьеру» въезжали (буквально). Суперприз – автомобиль, когда-то. Строгое жюри. Планку поставили, чтоб выше «Славянского базара в Витебске».

В 1993 году победителю – «Золотая ветка папоротника». Сейчас тому, кто лучше всех – Приз имени Владимира Мулявина. «Хрустальная гитара» в единственном экземпляре. Основная интрига этого вечера – будет ли Гран-при? Тогда на статуэтке появится дата «2021».

XX фестиваль – в честь писателя Владимира Короткевича и композитора Игоря Поливоды. Четверть века, как потеряли автора «Маладзечна». Эти края родные Купале и еще одному из семьи «Песняров». На первом фестивале не был, но многое слышал.    

Летний амфитеатр на почти три тысячи зрителей. И три дня белорусские звезды подобно журавлям будут слетаться в Молодечно. Кто-то из молодых, чтобы стать знаменитым, а кто-то, чтобы снова оказаться в «поющем месте» – в самом сердце страны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи меломанов собрались в Летнем амфитеатре в Молодечно. Остаются считанные минуты до торжественного открытия XX фестиваля белорусской песни и поэзии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик врезался в «Опель» на Ваупшасова в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by