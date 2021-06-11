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Мининформ Беларуси прокомментировал запрет вещания телеканала «Беларусь 24» в Украине

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мининформ Беларуси прокомментировал запрет вещания телеканала «Беларусь 24» в Украине

Цензура, давление и расправа над «неугодными» медиа стали обыденным явлением и в украинских реалиях. Об этом заявило Министерство информации нашей страны, комментируя запрет на вещание телеканала «Беларусь-24» в Украине.

«Данное решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание свободы слова и является продолжением развернутой кампании по зачистке информационного поля от неугодных СМИ», – отметили в белорусском профильном ведомстве. Это очередное доказательство двойных стандартов и наступления на свободу слова. Напомним, ранее в этом году в Украине прекращено вещание трех местных телеканалов.

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Цензура, давление и расправа над «неугодными» медиа стали обыденным явлением и в украинских реалиях. Об этом заявило Министерство информации нашей страны,...
 
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