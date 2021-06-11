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Санкции ЕС против Беларуси – экономическая расправа, от которой больше всего пострадают простые белорусы?
Источник материала: ОНТ
Те, кто призывают к санкциям в отношении Беларуси, выступают против своего же народа. Оппоненты власти, бежавшие за рубеж, ради собственных политическим амбиций, готовы фактически уничтожить страну. И многие западные страны, воспевающие демократию, не просто молчат – они возглавили экономическую расправу в отношении Беларуси. Расправу, от которой больше всего пострадают простые белорусы.
Конфликты случаются – это нормально. И чтобы как можно мягче показывать те самые границы, за которые не следует переходить, придумали дипломатию. Но западные политики стали прятать в соломе куски битого стекла. Санкции для того и вводятся, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике. Но кто от этого в итоге пострадает?
Откровенно говоря, простые люди только и пострадают. Те, у кого есть деньги, переживут как-нибудь. Но сегодня и бизнесмены, и наемные работники, и госслужащие понимают, что угрозами и давлением компромисса не достичь.
Это простой и понятный посыл, который так называемый коллективный Запад упорно игнорирует. При этом используя лицемерный подход, мол, санкции принимаются для пользы народа, который этими самыми санкциями собираются замучить экономически. И в основе такого подхода лежат имперские замашки заокеанских политиканов, а также косые взгляды соседей.
Любые санкции, по сути, – это коллективное наказание целых народов. И такие отношения сводят к нулю возможность взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, построенного на уважении.
Прицельные экономические удары по предприятиям, государственным компаниям, нефтяной и калийной отраслям, по банкам и промышленности нацелены именно на разрушение экономики. Рабочие места, зарплаты, цены – те болевые точки, на которые западные страны давят, чтобы навязать выгодную им политику.
Та оппозиция, что бежала за рубеж, готова из кожи вон лезть, чтобы продавить очередной пакет санкций в отношении Беларуси. Получается, откровенно говоря, плохо. А иногда до абсурда глупо. Какие проблемы страны могут решить люди, которые выпрашивают у рядового литовского таможенника три минуты для фото на дороге.
Беларусь всегда открыта для диалога, но те, кто считают себя оплотом демократии, предпочли инструменты политического давления. Еще раз: санкции – это нарушение международного права. Устав Всемирной торговой организации, подписанный подавляющим большинством стран, отвергает санкции и политизацию экономических связей и даже предусматривает штрафы за политические санкции. В то же время суды ВТО ни разу не выносили обвинительных заключений странам Запада за подобное политическое принуждение.
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Санкции ЕС против Беларуси – экономическая расправа, от которой больше всего пострадают простые белорусы?
Те, кто призывают к санкциям в отношении Беларуси, выступают против своего же народа. Оппоненты власти, бежавшие за рубеж, ради собственных политическим амбиций,...
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