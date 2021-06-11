Санкции ЕС против Беларуси – экономическая расправа, от которой больше всего пострадают простые белорусы?

Источник материала: ОНТ

Те, кто призывают к санкциям в отношении Беларуси, выступают против своего же народа. Оппоненты власти, бежавшие за рубеж, ради собственных политическим амбиций, готовы фактически уничтожить страну. И многие западные страны, воспевающие демократию, не просто молчат – они возглавили экономическую расправу в отношении Беларуси. Расправу, от которой больше всего пострадают простые белорусы.

Конфликты случаются – это нормально. И чтобы как можно мягче показывать те самые границы, за которые не следует переходить, придумали дипломатию. Но западные политики стали прятать в соломе куски битого стекла. Санкции для того и вводятся, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике. Но кто от этого в итоге пострадает?

Александр Рубинов, директор Минского хладокомбината №2: «Страдают именно простые люди – мои рабочие. А почему – сейчас объясню. С 1 июня Российская Федерация вводит маркировку на продукцию молочную. Беларусь, естественно, должна на все это откликаться, но, к сожалению, оборудование для того, чтобы эту марочку наносить на мороженое, оно поставляется из Европы. И вот сегодня задержка идет из-за того, что какие-то санкции. Люди, естественно, простаивают и страдают, зарплата меньше, вот вам эти санкции на простых людях».

Откровенно говоря, простые люди только и пострадают. Те, у кого есть деньги, переживут как-нибудь. Но сегодня и бизнесмены, и наемные работники, и госслужащие понимают, что угрозами и давлением компромисса не достичь.

Лариса Золотарева, депутат Полоцкого районного Совета депутатов: «Против санкций выступают все. Просто народ не виноват, он работящий, трудолюбивый, любит свою страну, и зачем его наказывать, если они так считают, что это надо наказывать. Жили мы до этого дружно, поэтому надо договариваться, и вот санкции недопустимы как в моральном, так и человеческом факторе».

Это простой и понятный посыл, который так называемый коллективный Запад упорно игнорирует. При этом используя лицемерный подход, мол, санкции принимаются для пользы народа, который этими самыми санкциями собираются замучить экономически. И в основе такого подхода лежат имперские замашки заокеанских политиканов, а также косые взгляды соседей.

Олег Чесалов, депутат Минского городского Совета депутатов: «Уже ни для кого не секрет, что в отношении Беларуси ведется гибридная война и санкции – это один из элементов этой войны. Санкции – это попытка давления на нашу страну, чтобы сломить именно белорусскую демократию, наш менталитет, потому что Беларусь – это последняя страна Европы, в которой действительно еще поддерживаются настоящие ценности, христианские ценности, традиционные семейные ценности и так далее».

Любые санкции, по сути, – это коллективное наказание целых народов. И такие отношения сводят к нулю возможность взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, построенного на уважении.

Прицельные экономические удары по предприятиям, государственным компаниям, нефтяной и калийной отраслям, по банкам и промышленности нацелены именно на разрушение экономики. Рабочие места, зарплаты, цены – те болевые точки, на которые западные страны давят, чтобы навязать выгодную им политику.

Инга Козлова, депутат Полоцкого районного Совета депутатов: «Естественно, это все ударит по населению, по мелким населенным пунктам, по предприятиям, против которых вводятся эти санкции, рабочие места, зарплаты – это все этого коснется. Поэтому мы подписали это письмо, чтобы против нас санкции не вводили, против нас, простых граждан».

Та оппозиция, что бежала за рубеж, готова из кожи вон лезть, чтобы продавить очередной пакет санкций в отношении Беларуси. Получается, откровенно говоря, плохо. А иногда до абсурда глупо. Какие проблемы страны могут решить люди, которые выпрашивают у рядового литовского таможенника три минуты для фото на дороге.

Беларусь всегда открыта для диалога, но те, кто считают себя оплотом демократии, предпочли инструменты политического давления. Еще раз: санкции – это нарушение международного права. Устав Всемирной торговой организации, подписанный подавляющим большинством стран, отвергает санкции и политизацию экономических связей и даже предусматривает штрафы за политические санкции. В то же время суды ВТО ни разу не выносили обвинительных заключений странам Запада за подобное политическое принуждение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram