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Нужно ли проходить 10 тыс. шагов в день? Почитайте! Рассказывает тренер

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нужно ли проходить 10 тыс. шагов в день? Почитайте! Рассказывает тренер

Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал РИА «Новости», что думает по поводу популярной рекомендации о необходимости проходить 10 тыс. шагов в день.

По его словам, минимальная нагрузка для суставов, позвоночника и сердца примерно соответствует планке в 5000 шагов в день. Это около 40 мин. ходьбы: 20 мин. утром и столько же вечером. Цифра легко достижима, если нет серьезных заболеваний.

Увеличивать нагрузку в 5000 шагов нужно, ведь сидячая работа – это неестественный вид деятельности для человека. Простой и доступный вид активности – ходьба – снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и артериальное давление. С помощью ходьбы можно потратить больше калорий, особенно если вы идете по рельефу или быстрым шагом.

Заниматься скандинавской ходьбой очень полезно – мышцы рук и спины включаются в работу, давление на суставы уменьшается, ведь вы опираетесь на палки.

Фото: Pixabay.com

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Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал РИА «Новости», что думает по поводу популярной рекомендации о необходимости проходить 10 тыс....
 
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