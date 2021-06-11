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Жених на своей свадьбе посмотрел в телефон в самый торжественный момент: позже невеста узнала, почему (ВИДЕО)

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жених на своей свадьбе посмотрел в телефон в самый торжественный момент: позже невеста узнала, почему (ВИДЕО)

Забавную историю опубликовал ridus.ru.

Пользовательница TikTok Тейлор Лорен рассказала, что ее муж чуть не испортил день свадьбы, всего раз взглянув на экран смартфона.

Начало церемонии бракосочетания было идеальным. Тейлор шла к алтарю, а жених ждал ее с широкой улыбкой. 

Но в самый торжественный момент жених вдруг вытащил телефон и уставился на экран. Хорошо, что Тейлор оказалась не из обидчивых девушек, восприняла этот поступок с юмором, и свадьба состоялась.


Позже девушка узнала, почему ее муж в один из самых важных моментов их свадьбы решил посмотреть в телефон. Выяснилось, что он вложил деньги в криптовалюту, поэтому постоянно следил за изменениями курса. Ему повезло, что Тейлор так легко отнеслась к такому «неромантичному» поступку и не оставила его у алтаря в одиночестве. 

Фото: Pixabay.com


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Забавную историю опубликовал ridus.ru. Пользовательница TikTok Тейлор Лорен рассказала, что ее муж чуть не испортил день свадьбы, всего раз взглянув на экран смартфона....
 
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