Жених на своей свадьбе посмотрел в телефон в самый торжественный момент: позже невеста узнала, почему (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавную историю опубликовал ridus.ru .

Пользовательница TikTok Тейлор Лорен рассказала, что ее муж чуть не испортил день свадьбы, всего раз взглянув на экран смартфона.

Начало церемонии бракосочетания было идеальным. Тейлор шла к алтарю, а жених ждал ее с широкой улыбкой.

Но в самый торжественный момент жених вдруг вытащил телефон и уставился на экран. Хорошо, что Тейлор оказалась не из обидчивых девушек, восприняла этот поступок с юмором, и свадьба состоялась.





Позже девушка узнала, почему ее муж в один из самых важных моментов их свадьбы решил посмотреть в телефон. Выяснилось, что он вложил деньги в криптовалюту, поэтому постоянно следил за изменениями курса. Ему повезло, что Тейлор так легко отнеслась к такому «неромантичному» поступку и не оставила его у алтаря в одиночестве.

Фото: Pixabay.com





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