Трамп пожелал Байдену не уснуть на встрече с Путиным

Источник материала: ОНТ

Участие американской делегации в саммите G7 проходит на фоне скептических ожиданий (это видно по комментариям в Сети), а также продолжающегося политического кризиса в Штатах.

Байден во время своего первого европейского турне проведет переговоры и с российским президентом. Интерес к этой встрече подогревает мировая пресса, однако в США не ждут от нее прорыва. К примеру, Трамп попросил главу Белого дома передать привет Путину и не уснуть на встрече.

Трамп не раз позволял себе едкие высказывания в адрес Байдена, как он говорит, «Сонного Джо». Заявляя, что нынешняя администрация позорит США. Аналитики отмечают, что подобная риторика только усиливает раскол в американском обществе.

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