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Трамп пожелал Байдену не уснуть на встрече с Путиным

11.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп пожелал Байдену не уснуть на встрече с Путиным

Участие американской делегации в саммите G7 проходит на фоне скептических ожиданий (это видно по комментариям в Сети), а также продолжающегося политического кризиса в Штатах.

Байден во время своего первого европейского турне проведет переговоры и с российским президентом. Интерес к этой встрече подогревает мировая пресса, однако в США не ждут от нее прорыва. К примеру, Трамп попросил главу Белого дома передать привет Путину и не уснуть на встрече.

Трамп не раз позволял себе едкие высказывания в адрес Байдена, как он говорит, «Сонного Джо». Заявляя, что нынешняя администрация позорит США. Аналитики отмечают, что подобная риторика только усиливает раскол в американском обществе. 

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Участие американской делегации в саммите G7 проходит на фоне скептических ожиданий (это видно по комментариям в Сети), а также продолжающегося политического...
 
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