Новые положения о Совете Безопасности утвердил Лукашенко

Источник материала: ОНТ

11 июня Президент подписал Указ «О Совете Безопасности Республики Беларусь», сообщается на сайте пресс-службы Главы государства.

Новые положения утверждены Указом: о Совете Безопасности и его рабочем органе – Государственном секретариате Совбеза.

Документ актуализирует и обновляет нормы, которые регламентируют деятельность Совбеза. Кроме того, он направлен на повышение роли Совета Безопасности в защите территориальной целостности, независимости, конституционного строя и суверенитета Беларуси, поддержании согласия в стране и гражданского мира, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.

Основное предназначение Совета Безопасности определено в документе – подготовка предложений Президенту для принятия им решений по вопросам внешней и внутренней политики, чтобы обеспечить реализацию национальных интересов Беларуси и национальную безопасность, – отсюда вытекают все функции и задачи данного коллегиального органа.

В новой редакции Указа изложен и состав Совета Безопасности – дополнительно включены в число его постоянных членов председатель Комитета госконтроля и генпрокурор.

Фото: БЕЛТА

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