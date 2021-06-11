По следам интервью Протасевича ОНТ. Мнение

Источник материала: ОНТ

Пристальное внимание приковано к интервью телеканалу ОНТ бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «NEXTA» Романа Протасевича. О чем оно? Какое отношение складывается к его герою? Об этом – наш колумнист Павел Игнатьев.

23 мая насыщенный событиями период жизни этого молодого человека завершился в Национальном аэропорту Минск. Поэтому нет смысла в чем-то его обвинять или разоблачать. Все и так очевидно. Попытаемся понять, какой человек перед телекамерой полтора часа рассказывал, что его подвигло на широко известные шаги и поступки.

Зададимся вопросом: запутался ли парень в паутине политики? Скорее, да. Но «погорел» и от собственных амбиций, для выражения которых выбрал скользкую стезю. И «коллеги» у него были, мягко говоря, не те. Что «местные», что западные. Роман это понимает.

Он весьма не глуп, последовательно излагает мысли, логически строит беседу, анализирует происходившее и то, к чему в итоге пришел.

Многие пытаются доказывать, что «взяли» простого журналиста, ставшего жертвой обстоятельств. Однако редактирование «NEXTA» или участие в боевых действиях в Украине безобидными журналистскими буднями, увы, не назовешь. Очевидно, Протасевич осознает масштабы содеянного, на какие «подвиги» призывал белорусских граждан до и после 9 августа 2020 года. А «бурная деятельность» во время выборов в Беларуси и в соседней стране могут потянуть на серьезные статьи УК и международное расследование.

Наверняка, молодой человек понимал, что ходит по «лезвию бритвы». Хотя, возможно, как представителю «интернет-поколения» увидеть «красные флажки» оказалось проблематичным. Ведь в виртуальности все легко, анонимно, «прикольно»… Но как раз там ответственность за деструктивные призывы перешла в ответственность за действовавших по навязанному сценарию людей, стиралось чувство меры…

Сыграл роль и популярный у молодежи «романтизм» борьбы, революции, войны. Не каждый «горячий парень» устоит! Хотя, какой романтизм? Революция – не игрушка. Еще в конце XVIII века было сказано, что она «пожирает своих детей». Эпохи могут быть разные, но итог всегда одинаков.

Его пример – урок тем, кто питает «революционные иллюзии». Революция, как правило, разрушает государства, уклад жизни, сознание. Этого забывать не стоит.

Предположу, что Протасевич еще и воспитан отличной от общепринятой системой ценностей. Правда, он нашел силы понять и признать, что «наворотил». Повторюсь, парень думающий и небесталанный. Но не туда направил навыки и умения.

Отмечу также еще один немаловажный факт. «Волевая» государственная машина почти всегда «переигрывает» тех, кто на нее осмелится посягнуть. Это естественная защита практически в любой стране. Беларусь, где адекватные меры шаг за шагом реализуются весьма эффективно, не исключение. Последний год показывает, что Протасевич не первый, кто проиграл поединок с «системой». Но беда, что черту, из-за которой не вернуться без последствий, он прошел давно. Преступая закон, не стоит забывать, что шутить он не любит – за каждый поступок придется отвечать. Сентиментальности – в сторону.

Теперь Роман проходит путь, который выбрал сам. Предположу: осознание, что на него он больше не станет, укореняется с высоким темпом. Чисто по-человечески хочется пожелать людям, еще заблуждающимся, как ранее герой этой статьи, чтобы они остановились и поняли, что такой выбор – путь в никуда. Пусть кто уже оступился, больше не совершит подобное, а кто еще стоит у последней черты, не оказался за ней, в бездне пустоты сломанной жизни…

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