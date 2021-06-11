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«Последний из могикан»: Лукашенко принял отставку управделами президента Шеймана

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последним из могикан – так в шутку Александр Лукашенко назвал своего друга и соратника Виктора Шеймана. Раппорт об его отставке сегодня принял президент.

«Очень бы попросил не уходить далеко, и вообще не отходить от государства. Подставить плечо там, где это нужно было, как ты всегда это делал. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай Бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Не хотелось бы», – заявил глава государства.

Виктор Шейман работал на разных государственных должностях. В свое время возглавлял Совбез, руководил администрацией президента, был помощником главы государства по особым поручениям. С 2013 года занимал пост управляющего делами президента. Параллельно Виктор Шейман курировал белорусские проекты в Африке, Венесуэле и на Кубе.



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Виктор Шейман работал на разных государственных должностях.
 
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