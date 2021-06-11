Источник материала: UDF

Историческое видео.

Артем Шрайбман (еще в Беларуси) берет интервью у Виктора Бабарико (еще на свободе) для портала @tutby (еще работает).

Ровно год назад, 11 июня 2020 года. pic.twitter.com/viJj6inpyt — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 11, 2021

Главное чтобы не Марков повторил — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 11, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Почему я должен сесть?" Ровно год назад Бабарико дал это интервью Шрайбману. 2 минуты главного Бабарико еще не сидит, Шрайбман еще не уехал, TUT.BY еще не закрыт

Микроблогер Veterrr вспомнил об интервью, сдееланном ровно год назад, 11 июня 2020 года. Экс-претендент в президенты Виктор Бабарико дал его политобозревателю Артёму Шрайбману для портала TUT.BY.Под твитом появились комментарии.А вот видео целиком.