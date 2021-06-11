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"Почему я должен сесть?" Ровно год назад Бабарико дал это интервью Шрайбману. 2 минуты главного
Источник материала: UDFМикроблогер Veterrr вспомнил об интервью, сдееланном ровно год назад, 11 июня 2020 года. Экс-претендент в президенты Виктор Бабарико дал его политобозревателю Артёму Шрайбману для портала TUT.BY.
Под твитом появились комментарии.
А вот видео целиком.
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