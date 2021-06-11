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Долгожданный Евро-2020 вот-вот стартует матчем между Италией и Турцией на «Олимпико» в Риме

12.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состоялась церемония открытия, гимн Италии без Буффона и герой чемпионского «Лилля»

Долгожданный Евро-2020 вот-вот стартует матчем между Италией и Турцией на «Олимпико» в Риме
Возможно, эта вывеска не самая вкусная для матча открытия, однако скучать он точно не даст. Италия, очевидно, будет настроена показать себя после провального невыхода на ЧМ-2018.

Статус фаворитов группы тоже создает дополнительное давление на Роберто Манчини. Команда выиграла последние 8 матчей (среди них разминка на своих соседях, Сан-Марино, в преддверии Евро), ни разу не пропустив, пишет Трибуна.

В то же время Турция в 2021 году оказалась неожиданно веселой сборной: если не считать безголевую ничью с Гвинеей, команда забивала минимум два гола. В официальных матчах – вообще не меньше трех. При этом и пропускала достаточно, хотя в отборе на ЧЕ вместе с Бельгией стала лучшей сборной в защите, пропустив лишь три гола. Сборная едет на Евро во главе с Шенолом Гюнешем, который уже работал в национальной команде с 2000 по 2004 года и принес ей сенсационную бронзу.

С уверенностью сказать можно лишь одно – голы наверняка будут.

Мнение Владислава Татура  

Роберто Манчини – тренер с неоднозначной репутацией, последняя работа которого до сборной Италии – провал в питерском «Зените». Однако именно при Манчини Скуадра играет в футбол, ориентированный на контроль мяча, что разбивает все расхожие стереотипы о стиле игры «адзурри» и представления о Манчини как о прагматичном тренере.

Вероятно, такое перевоплощение связано с набором футболистов в средней линии. Италия при Манчини, как правило, играет 4-3-3 с Жоржиньо, Марко Верратти и Николо Бареллой в центре поля. Полузащитники обладают разными сильными качествами, но здорово доплняют друг друга. Жоржиньо ведет игру в позиции нижнего опорного. Веррати – один из лучших в сохранении мяча. Барелла – больше нацелен на атаку штрафной площади.

Пожалуй, этой команде не хватает только форварда мирового класса: Андрея Белотти и Чиро Иммобиле много забивают в Серии А, но все еще не подтвердили свой статус за пределами страны.

Турция в первом туре – неприятный соперник. Да, за последние восемь месяцев команда Шенола Гюнеша провела серию результативных матчей в Лиге Наций и отборе к чемпионату мира, но в квалификации к Евро никто на континенте не пропустил меньше турок. Безусловно, пара центральных защитников Сеюнджю-Демирал – одна из самых мощных на турнире.

Думаю, Италия все же возьмет три очка в стартовом матче. Коэффициент на чистый успех небольшой, поэтому возьму победу парней Манчини через фору минус один.



Владислав Татур
 
 
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Состоялась церемония открытия, гимн Италии без Буффона и герой чемпионского «Лилля»
 
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