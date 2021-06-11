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Лидеров "Большой семерки" из отходов создали перед саммитом G7 – видео

12.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скульптура из электронных отходов с изображением лидеров большой семерки появилась накануне саммита G7 на побережье герцогства Корнуолл.

На современной версии культовой скульптуры на горе Рашмор можно увидеть премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Джо Байдена.

На создание монумента ушло порядка 20 тысяч фрагментов разной техники, плат и дискет. Автор скульптуры Джо Раш заявил, что его произведение должно привлечь внимание лидеров саммита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки.

"Мы заказали исследование, и четверо из пяти британцев даже не знали, что такое электронные отходы, не понимали, насколько доступны возможности и услуги по переработке, благодаря которым можно сделать что-то хорошее из старых электронных отходов вместо того, чтобы просто выбросить их в ящик и оставить на свалке", - рассказал генеральный директор MusicMagpie Стив Оливер, заказавший скульптуру.

Согласно отчету Глобального мониторинга электронных отходов ООН за 2020 год, с 2015 по 2019 год наблюдался рост производства электронных отходов достигнул 21 процента, Европа при этом считается крупнейшим в мире производителем отходов данного типа.

Для произведения выбрали самое заметное место. Скульптура появилась напротив гостиницы, где пройдет саммит G7.

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Напротив гостиницы, где пройдет саммит G7, появилась скульптура из электронных отходов с изображением лидеров "Большой семерки". Смотрите на видео, что значит и как...
 
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