Источник материала: UDF



Фото: ФОТО: ZEN.YANDEX.RU/MEDIA

на сайте проекта

1. Проверьте галочку верификации





Инстаграм актрисы Саши Бортич с синей галочкой напротив никнейма

2. Загуглите

3. Поищите ссылки на соцсети на официальном сайте

4. Изучите другой контент в аккаунте

5. Оцените полученную информацию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серебряков поддержал Протасевича? Как проверить фейк в инстаграме Как читать знаменитостей в соцсетях и не облажаться — на свежем примере.

Многие беларусские и зарубежные знаменитости высказывают мнения по происходящим в Беларуси событиям. Причем не только в интервью каким-либо медиа, но и в своих инстаграмах. Например, высказывались биатлонистка Дарья Домрачева, актёр Гоша Куценко, комики Гарик Харламов и Иван Ургант, музыканты Макс Корж и Джаред Лето, актриса Саша Бортич…Бывает и наоборот: беларусы находят аккаунты знаменитостей, чтобы высказать своё мнение им. Например, певца Леонида Агутина таким образом отговорили от выступления в Беларуси на провластном концерте накануне выборов.Но расслабленно листая на досуге ленту Инстаграма, сложно помнить, что не всегда аккаунты известных персон в соцсетях настоящие. Зато легко повестись на фейк. И даже поделиться им.Так, редакцию Media IQ на днях насторожилот имени актёра Алексея Серебрякова, в котором осуждается интервью с задержанным Романом Протасевичем и который получил популярность среди беларусов (более 14 тыс. лайков и более 1,2 тыс. комментариев). Почему пост показался нам сомнительным? Давайте разберёмся на примере, используя пять советов, которые мы собрали.Как правило, у публичных персон есть синяя галочка верификации напротив названия аккаунта. Она означает, что администрация соцсети проверила аккаунт на подлинность. Если вы откроете любой из цитированных выше инстаграмов знаменитостей, то увидите такую галочку.Конечно, галочка есть не у всех знаменитостей. Например, её нет у беларусских певиц Маргариты Левчук и Palina, у главы МИД Беларуси Владимира Макея.Тем не менее, галочка верификации — первое, на что стоит обратить внимание. А её отсутствие — первое, что должно насторожить.Попробуйте найти официальный аккаунт через поисковые системы. Например, по запросу «алексей серебряков инстаграм» Google выдаёт несколько аккаунтов, но в топе, а первая в выдаче — фан-страница.Публичные персоны как правило дают ссылки на свои аккаунты в соцсетях на официальном сайте. Найти официальный сайт можно через поисковик или как контактные данные на других ресурсах. Иногда ссылки малозаметны, и тогда можно использовать поиск по странице слова «Instagram» или «Контакты». Или поискать внизу или вверху главной страницы плашку с логотипами.Например, на сайте алексейсеребряков.рф, который в топе выдачи Google и указан как официальный на «Википедии»,Прочитав пост, перейдите на главную страницу и исследуйте другие посты. Возможно, в них будет указано, настоящий это аккаунт или шуточный, или будут какие-то другие признаки, которые помогут вам проверить подлинность. Особенно полезно открыть самый первый пост: как правило, в нём владелец рассказывает о себе и об аккаунте.Например, вот что написано в первом посте @serebryakov.official: «Вот теперь и я зарегистрировался в этой чудной, как мне сказали знакомые, социальной сети. Фото беру из Интернета, пока неизвестно, примет ли меня публика. А вдруг не примет? А я им за это фотку подарю!))))». То есть автор говорит, чтоДалее в тексте идут рассуждения об аресте российского оппозиционера Алексея Навального.Всего в аккаунте: четыре о протестах в Беларуси, пять о Навальном и российском губернаторе Сергее Фургале.Посмотрите на то, что вы узнали, с точки зрения здравого смысла и оцените вероятность того, что аккаунт подлинный. Например, все вышеперечисленные пункты говорят в пользу того, чтоМожно задаться и другими вопросами. Например, оценить число подписчиков: 3,8 тысяч за четыре месяца у кинозвезды, чьё интервью у Юрия Дудя набрало почти 13 млн просмотров.Выходит также, что русскому актёру, живущему в Канаде, не просто стало интересно посмотреть интервью беларусского госТВ с редактором телеграм-канала. Он ещё и рассказывает об этом так, будто глубоко погружён в беларусский контекст и пишет для таких же осведомлённых читателей: называет телеканал и героев по именам, и даже знает, что Марат Марков — руководитель ОНТ (в том самом «интервью» это не упоминается). «Посмотрел я тут “интервью” Протасевича. Вот, что могу сказать. На протяжении полутора часов, показанных нам, руководитель ОНТ Марат Марков...», — пишет автор. Настоящий Серебряков, наверное, написал бы что-то вроде «интервью с человеком, из-за которого посадили европейский самолет».* * *Media IQ попытались проверить информацию и позвонили по телефону, указанному на сайте алексейсеребряков.рф, с вопросом о наличии инстаграма у Алексея Серебрякова. «Не могу вам помочь», — заявил ответивший человек, который представился менеджером коммерческих проектов Александром.